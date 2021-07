Mödling: Feuerwehren über 120 Mal im Einsatz

Innerhalb von ein paar Stunden kam es am Wochenende im Bezirk Mödling zu über 120 Unwettereinsätzen.

Der Bezirk Mödling hat über 120 Unwettereinsätze innerhalb von ein paar Stunden erlebt. Das geht aus einer Presseaussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling hervor. "Nach ausgiebigen Regefällen am Samstagvormittag hatten die Feuerwehren im Bezirk Mödling (NÖ) ab ca. 20:00 Uhr wieder alle Hände voll zu tun: Bis in die Nachstunden waren mehr als 120 Einsätze aufgrund des Starkregens zu verzeichnen (gezählt bis 03:00 Uhr)", heißt es darin.

Vösendorf erlebte Überflutungen

Der Fokus richtete sich auf die Gemeinden Breitenfurt, Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf, Vösendorf. Laxenburg und Wiener Neudorf. In Vösendorf war der Petersbach der Grund, warum dort Straßen - aber auch Keller - überflutet waren. In Wiener Neudorf kam es hingegen zur Sperrung einer Straße.