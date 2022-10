Moderate Nullnummer in St. Pölten

Die Zweitliga-Partie SKN St. Pölten gegen den Grazer AK endete Freitagabend zwar torlos, aber zumindest in der zweiten Hälfte wurde den Zuschauern sehr guter Fußball geboten.

Vor 1.500 Zuschauern (Besucher in Tracht durften gratis rein) waren die St. Pöltner in der ersten halben Stunde tonangebend, aber ebenso wie der GAK nicht wirklich torgefährlich. Lediglich Kevin Monzialo stellte GAK-Keeper Jakob Meierhofer einmal vor eine Prüfung (14.), vermochte seinen Kopfball aber nicht gut zu platzieren. Knapp vor der Pause setzte dann David Peham nach einem Eckball von Regisseur Michael Liendl einen Kopfball knapp am St. Pöltner Gehäuse und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fand der GAK-Stürmer noch eine gute Chance vor, umkurvte Keeper Franz Stolz, fand dann aber keinen Anspielpartner in guter Position vor. Das war es dann aber auch schon in der ersten Hälfte, in der Schiedsrichter Gerhard Grobelnik nicht ein Mal eine Karte zücken musste.