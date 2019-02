Models für den Jungbauernkalender 2020 gesucht

Auch im kommenden Jahr wird es wieder den Jungbauernkalender geben. Interessierte Models können sich noch bis zum 15. März bewerben. Der fertige Kalender wird am 3. Oktober in Wien präsentiert.

Offiziell wird der Kalender am 3. Oktober in Wien präsentiert. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Bewerber. „Ein erster Blick auf die bisherigen Bewerbungen lässt uns sicher sein: das wird ein ganz besonderer Kalender!“, freut sich Franz Xaver Broidl, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, über das ungebrochene Interesse.

„Am einfachsten bewirbt man sich über unsere Homepage www.jungbauernkalender.at . Castingformular downloaden, ausfüllen, Fotos anfügen und an uns per Mail oder Post senden“, erklärt Andreas Kugler, Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft und Geschäftsführer des Kalenders. „Wer im nächsten Kalender mitmachen möchte, sollte sich aber beeilen, Deadline ist heuer der 15. März.“

Die Bewerber können auf der Website des Jungbauernkalenders angesehen werden. „Jährlich möchten über 1.300 Jungbäuerinnen und Jungbauern im Kalender abgelichtet werden. Auf diese seit Jahren so große Anzahl sind wir wirklich sehr stolz“, so Kugler. Vorrausstezung um im Kalender posieren zu dürfen, ist ein enger Bezug zur Landwirtschaft. Die zukünftigen Models müssen beispielsweise selbst Landwirtin oder Landwirt sein, von einem Betrieb abstammen oder eine landwirtschaftliche Ausbildung haben.

„Mit unserem Kultprojekt feiern wir heuer ein rundes Jubiläum: in der bereits 20. Auflage wird der diesjährige Kalender wieder die schönsten Seiten der heimischen Landwirtschaft zeigen“, ist bei Broidl die Vorfreude bereits jetzt groß. „Anlässlich des 20-jährigen Bestehens haben wir auch ein ganz besonderes Thema gewählt. Mehr sei dazu aber noch nicht verraten, nähere Details folgen in den kommenden Wochen und Monaten.“

Die insgesamt 24 verschiedenen Kalenderblätter werden in drei verschiedenen Bundesländern – Burgenland, Steiermark, Vorarlber – abgelichtet. „Um die einzelnen Fotos optimal in Szene setzen zu können, braucht es begeisterte Models. Wir hoffen daher auf viele weitere Bewerbungen unserer Jungbäuerinnen und Jungbauern und sind gespannt auf die weiteren Einreichungen“, so Broidl und Kugler abschließend.