Pre-Shopping im ersten Österreich-Store von "& Other Stories" in Wien.

Pre-Shopping im ersten Österreich-Store von "& Other Stories" in Wien. ©VIENNA.at/Verena Kaufmann-Plank

Pre-Shopping im ersten Österreich-Store von "& Other Stories" in Wien. ©VIENNA.at/Verena Kaufmann-Plank

Modekette "& Other Stories" kommt nach Österreich: Der Store in der Wiener Kärntner Straße

Fashionistas aufgepasst: Am Freitag öffnet in der Kärntner Straße offiziell der erste "& Other Stories"-Store Österreichs. Wir durften bereits vor der Neueröffnung das Angebot der Modekette durchstöbern.

Es ist soweit: Am 7. September eröffnet die skandinavische Modekette “& Other Stories” ihren ersten Shop in Österreich – und zwar in der Wiener Kärntner Straße, im Herzen des beliebtesten Modebezirks der Stadt.

Inmitten teurer und bekannter Labels findet sich der Store bei Hausnummer 7, ein minimalistischer schwarzer Schriftzug ziert den Eingang des Gebäudes aus dem Jahr 1882 mit typischer Alt-Wiener Fassade.

“& Other Stories” eröffnet auf der Wiener Kärntner Straße VIENNA.at war zum Pre-Shopping der exklusiveren “H&M”-Tochter geladen und wir durften uns das Angebot schon vorab näher ansehen. Von den neuesten Modetrends und Accessoires, über Taschen, Schuhe und Schmuck, bis hin zu Kosmetik und Bürobedarf ist auf drei Stockwerken und insgesamt 600 Quadratmetern alles zu finden, was Herzen von Fashionistas höher schlagen lässt. Preislich bewegt sich “& Other Stories” dabei meist deutlich über dem Mutter-Konzern “H&M”.