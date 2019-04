Mobbing an Schulen: NEOS Wien wollen Lehrerdienstrecht ändern

Nach den Mobbingvorwürfen an einer Wiener AHS, in deren Folge eine Lehrerin suspendiert wurde, wollen die NEOS Änderungen im Lehrerdienstrecht. Konkret sollen Direktoren künftig "bei triftigen Gründen" selbstständig Lehrer entlassen können.

Das forderte Rathaus-Parteichef Christoph Wiederkehr am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Denn derzeit seien “schwarze Schafe” so gut wie unkündbar.