"mjam market": Mjam startet eigenen Online-Supermarkt in Wien

Die Liefer-Plattform mjam eröffnet mit "mjam market" eine eigene online Supermarktkette in Österreich. Kunden können dabei Lebensmittel, Getränke, Haushaltsartikel, Drogerieprodukte erwerben.

mjam, eine der größten Essens-Bestellplattformen Österreichs, will sich am Lieferservice-Markt weiter etablieren und an der Spitze bleiben. 2020 startete mjam bereits neben der großen Auswahl an Restaurants (knapp 4.000) mit der Lieferung von Produkten aus Tankstellen, wie etwa OMV & bp Merkur Inside oder auch Shops, wie zum Beispiel Lindt sowie kleineren Supermärkten. Das Aufsehen war groß und die Nachfrage nach dieser Lieferkategorie stieg rasant und so setzt mjam für 2021 auf die Einführung einer eigenen virtuellen Supermarktkette: mjam market.

mjam market startet in Wien

Der erste mjam market startet mit 1. Februar mit einem bezirksübergreifenden Liefergebiet in Wien. Zum Start beliefert mjam market die Postleitzahlen 1050, 1060, 1070 und 1150 zur Gänze sowie angrenzende Teile von 1040, 1080, 1100, 1120 und 1160. Eine Ausweitung des Liefergebiets auf die restlichen Wiener Bezirke folgt in den nächsten Monaten. Das Start-Sortiment aus circa 1.000 Artikel, darunter auch eine kleine Auswahl an Frischeprodukten, wird laufend erweitert und soll in den nächsten Monaten auf 2.000-3.000 Artikel ausgebaut werden.

Lieferung in 30 Minuten

Für die Einführung des mjam markets setzt mjam auf nachhaltige Konzepte, so werden etwa alle in Wien eingehenden Bestellungen über die Fahrrad-Kuriere der eigenen Radl-Flotte abgewickelt. Zum Start können sich die Konsumenten über eine Gratis-Lieferung freuen und die ersten 500 Kunden bekommen ein Goodie Bag geschenkt.

"Unsere Vision ist es in ganz Österreich die 30-minütige Lieferung von Lebensmitteln zu Supermarktpreisen zu ermöglichen – wir starten zuerst mit Wien und rollen das Service nach und nach in weiteren großen Städten in den Bundesländern aus", so Artur Schreiber, Geschäftsführer von mjam.