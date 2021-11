Mjam liefert Speisen von Sacher nach Hause

Sie haben Lust auf eine Sachertorte oder ein Essen vom Hotel Sacher im Lockdown? Das ist jetzt möglich. Mjam liefert nun auch Speisen vom Hotel Sacher nach Hause.

Mjam bringt Sacher Speisen nun nach Hause

Mit Sacher verbindet man Luxus, Kultur und kulinarischen Genuss - und das seit 1832. Seit bald 200 Jahren bietet Sacher seine Original Sacher-Torte und weiteren Köstlichkeiten der gehobenen österreichischen Küche an. "In Kooperation mit mjam können sich die Wiener und Salzburger, Luxus ab sofort auch bequem via App nach Hause holen", so Sacher Geschäftsführer Matthias Winkler.