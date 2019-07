Mittelalterlicher Hafen in der Wiener Innenstadt entdeckt

Das Wasser ist zwar verschwunden, doch die Uferbefestigung ist geblieben. Bei Bauarbeiten in der Werdertorgasse 6 in der Wiener Innenstadt wurden die Überreste einer mittelalterlichen Uferpromenade entdeckt.

Es wird kein Schiff mehr kommen - da das Wasser seit langem von dort verschwunden ist: In der Werdertorgasse 6 in der Wiener Innenstadt wurde nun jedoch bei Arbeiten eine alte Uferbefestigung entdeckt. Die Stein-Holzkonstruktion aus dem Spätmittelalter befand sich an einem einstigen Altarm der Donau. Sie ist gut erhalten, für Freude bei den Archäologen sorgen auch zahlreiche kleinere Funde.