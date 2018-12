Mittelalterlicher Adventmarkt zu Liesing

Mittelalter-Fans kommen am Wochenende beim Adventmarkt am Campingplatz Wien Süd voll auf ihre Kosten, wenn Glühmet und andere kulinarische Köstlichkeiten gereicht werden.

