Mitte Juli wird letzte "Liebesg'schichten"-Staffel von Spira ausgestrahlt

Ab 15. Juli wird die neue "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Staffel ausgestrahlt. Die letzte Staffel an der Elizabeth T. Spira mitgewirkt hat, wurde "in ihrem Sinne, mit ihrer Haltung" fertiggestellt.

Es wird wieder romantisch: Ab 15. Juli zeigt ORF 2 neue "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Die 23. Staffel des Formats ist die letzte, an der die im März verstorbene Filmemacherin Elizabeth T. Spira mitgewirkt hat. Für den ORF war es "logisch, mit dem Team gemeinsam auch diese, ihre letzte Staffel in ihrem Sinne, mit ihrer Haltung fertigzustellen", so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.

Spira führte noch 42 Interviews vor ihrem Tod

"Liebes'gschichten": Fortführung steht noch nicht fest

"Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, weil es nicht nur professionell keine einfache Aufgabe war, sondern auch emotional eine große Herausforderung", wird Zechner in einer Aussendung zitiert. Ob und wenn ja, in welcher Form die "Liebesg'schichten" fortgeführt werden, entscheide man erst nach dem Sommer. "Wie in allen vorangegangenen Jahren warten wir erst den Verlauf der Staffel ab, bevor wir uns über eine etwaige Fortführung - in welcher Konstellation auch immer - Gedanken machen", erklärte Zechner.