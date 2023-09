Mitmach-Aufruf von ÖVP

"Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen an Österreich glaubt", so ÖVP-General Stocker.

Die ÖVP geht nach der Präsentation der Initiative "Glaub an Österreich" am vergangenen Dienstag durch Parteichef Karl Nehammer in die Breite.

Mit heutigem Mittwoch kann auf der Webseite www.glaubanoesterreich.at jede und jeder seinen ganz persönlichen Grund anführen, warum er oder sie an Österreich glaubt. Die Antworten werden gesammelt und veröffentlicht - und können wiederum über die eigenen Social-Media-Kanäle mit den eigenen Freunden geteilt werden.

Generalsekretär Christian Stocker führte gegenüber der APA aus, dass die ÖVP auf den gängigen Social-Media-Plattformen neben Video-Formaten auch mit unterschiedlichen Sujets die Menschen dazu einladen werde mitzumachen: "Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen an Österreich glaubt - und das werden wir auch zeigen."

"Österreich-Gespräche" in Bundesländern

Indes gehen die Planungen für den ÖVP-Zukunftsplan "Österreich 2030" in die nächste Phase. Ab dem heutigen Tag werden in allen neun Bundesländern sogenannte "Österreich-Gespräche" abgehalten, in deren Rahmen Regierungsmitglieder der Volkspartei, Expertinnen und Experten sowie Abgeordnete mit Funktionären, Mitgliedern und Menschen aus ganz Österreich zusammenkommen, um an der Erarbeitung des Zukunftsplans mitzuwirken. Den Auftakt macht heute Oberösterreich. In der Linzer Tabakfabrik sind Familienministerin Susanne Raab und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm zu Gast.