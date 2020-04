Mitarbeiter via GPS überwacht: Firma von OGH verurteilt

Ein Mitarbeiter wurde via GPS im Dienstauto überwacht - auch in seiner Freizeit. Nun wurde die Firma vom OGH verurteilt.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat eine Firma, die ihren Außendienstmitarbeiter via GPS überwacht hat, zu Schadenersatz verurteilt. Die Vorgesetzten konnten jederzeit über Internet kontrollieren, wo sich der Mitarbeiter aufhielt, da sein Dienstauto ein GPS-Ortungssystem eingebaut hatte. Der Betroffene wusste davon nichts, wie der "Kurier" am Mittwoch berichtete.

Aufenthaltsort des Mitarbeiters konnte jederzeit festgestellt werden

Als dieser davon erfuhr, forderte er die Firma auf, das zumindest in seiner Freizeit zu unterlassen. Doch die Firma tat das nicht, im Gegenteil. Wenn der Mitarbeiter in den Augen der Chefs zu spät von zu Hause losfuhr, musste er sich dem Zeitungsbericht zufolge anhören: "Warum fährst du so spät von daheim weg?"