Mit Wifo "unzufrieden: ÖVP drohte mit weniger Subvention

Im Wahlkampfjahr 2017 soll Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid auch Wifo-Chef Christoph Badelt unter Druck gesetzt haben. Man sei unzufrieden mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut gewesen und drohte mit der Kürzung der Subvention.

Der scheidende Chef des Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), Christoph Badelt, hat in der aktuellen Ausgabe des "profil" bestätigt, dass die Türkisen in der ÖVP, namentlich Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, im August 2017 im Wahlkampf Druck auf das Wifo ausgeübt haben. "Bei einem Mittagessen hat mir Thomas Schmid sehr rüde eröffnet, dass das Finanzministerium die Wifo-Grundsubvention um eine Million, also um ein Viertel, kürzen wolle", sagte Badelt zum "profil".