Mit Waffen bepacktes Auto: Wilde Verfolgungsjagd durch Niederösterreich

In der Nacht auf Sonntag bemerkten Autobahnpolizisten einen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien. Als die Beamten den Lenker anhalten wollten, flüchtete dieser. Es folgte eine lange Verfolgungsjagd durch Niederösterreich, bei der Polizeiautos touchiert, eine Sperre durchbrochen und unzählige andere Vergehen begangen wurden.

Einsatzfahrzeuge der Polizei touchiert

Über die Abfahrt Pressbaum verließ der PKW-Fahrer die Autobahn und flüchtete über Rekawinkel und Eichgraben auf die L 2251 und in der Folge über die Eichbergstraße bis Asperhofen-Paisling, wo der Lenker versuchte von der Weidenstraße in eine Einbahngasse einzubiegen. Als er bemerkte, dass es sich um eine Einbahn handelte, lenkte er sein Fahrzeug zurück auf die Weidenstraße, wobei das Einsatzfahrzeug touchiert wurde. Der Fahrer setzte seine Flucht fort. Eine mittlerweile eingerichtete Straßensperre an der Kreuzung Grabenseer-Hauptstraße/Tullner-Straße im Gemeindegebiet von Asperhofen durchbrach der Autolenker und setzte seine Flucht über Neulengbach auf die A1 in Richtung Salzburg fort. Beim Knoten St. Pölten fuhr er auf die S 33 in Richtung Krems ab. Am Weg Richtung St. Pölten kollidierte der Lenker erneut mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei.