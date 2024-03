Mit vivo live ins Stadion: vivo verlost 4x2 UEFA EURO 2024TM Tickets für Österreichmatch!

vivo Austria und VIENNA.at verlosen für das kommende UEFA EURO 2024TM Gruppenspiel Österreich gegen den Play-off Sieger A (Anpfiff am 21.06. um 18:00 in Berlin) sensationelle 4x2 Tickets! Jetzt mitmachen und hautnah dabei sein, wenn es für die beiden Nationalmannschaften im Olympiastadion Berlin im Rahmen der heiß begehrten Europameisterschaft ans Eingemachte geht.

Bereits zum zweiten Mal ziert der Smartphone-Hersteller vivo die Bande bei Spielen der UEFA-Europameisterschaften. Auch diese Saison bleibt vivo mit seiner Partnerschaft am Ball – und bringt vier VIENNA.at-Leser:innen inkl. ihrer Begleitung am 21. Juni 2024 ins Olympiastadion Berlin.

Fußball und Technologie: Wie Innovation den Sport verändert

Der Anpfiff des langjährigen Commitments von vivo zum beliebtesten Ballsport der Welt fiel bereits im Jahr 2020. Seither konnte sich der Smartphone-Hersteller als stolzer Sponsor von Europa- und Weltmeisterschaften präsentieren und auch andere europäische Ligen wie die österreichische Bundesliga oder LaLiga in Spanien unterstützen. Was vivo und Fußball verbindet? Das kontinuierliche Streben nach perfekter Technik, die Liebe zu ihrem Team und das Versprechen, für ihre Fans tagtäglich Spitzenleistungen zu erbringen.

Genauso wie der Fußballsport bietet vivo seinen Fans unvergessliche Erlebnisse. Fußballfans können sich auf ein aufregendes Programm freuen: Neben Partys mit weltweit bekannten DJs soll es nach jedem Spiel „Player of the Match“-Zeremonien geben, wo Fußballstars hautnah erlebt werden können. Außerdem werden Mitarbeiter:innen der UEFA EURO 2024TM mit vivo Flagship-Smartphones ausgestattet, um das Event aus verschiedenen Perspektiven festhalten zu können und für die Zuschauer:innen zuhause erlebbarer zu machen. Rekordnationalspieler Marko Arnautović ist als offizielles Testimonial der österreichischen vivo-Kampagne ebenso mit an Bord.