Mit über 200 km/h durch Wien gerast: Bedingte Strafe für Raser

Am Mittwoch ist ein 34-jähriger Raser in Wien wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden.

"Ich hatte sehr viel Stress", so der 34-Jährige am Wiener Landesgericht. Der Mann hatte im Juli versucht mit bis zu 200 Stundenkilometern auf der Südosttangente (A23) einem ihn verfolgenden zivilen Streifenwagen der Polizei zu entwischen.

34-Jähriger raste auf Kokain durch Wien

Zuvor habe er "drei oder vier Nasen" Kokain genommen, schilderte der Mann. Er habe "sehr viel Druck" gehabt. "Das Geschäft ist nicht mehr gegangen, die Freundin habe ich kurz davor auch verloren", schilderte der Angeklagte einem Schöffensenat seine damalige Ausgangslage. "Aha, Psychotherapie auf der Tangente", bemerkte daraufhin Richterin Nicole Baczak sarkastisch. Er habe sich "zugekokst" ein "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei geliefert und damit andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr gebracht, beschied Baczak dem Angeklagten.

all

all

self

self

Verteidiger: 34-Jähriger kam durch falsche Bekannte zu Drogen

Zivile Streife wollte Fahrzeugkontrolle bei 34-Jährigem durchführen

Offenbar zwecks nächtlichen Stressabbaus hatte der 34-Jährige um 23.00 Uhr den Audi RS7 in Betrieb genommen. An einer Kreuzung fiel einem Polizisten, der in einem zivilen Einsatzfahrzeug unterwegs war, auf, dass das mehr als 150.000 Euro teure Fahrzeug "laute Auspuffknallgeräusche" erzeugte, wie der Beamte nun als Zeuge darlegte. Er habe daher eine Fahrzeugkontrolle durchführen wollen. Als der Lenker wahrnahm, dass der Polizist - der Beamte trug Uniform - aus seinem Fahrzeug ausstieg und sich auf ihn zubewegte, sei dieser aufs Gas gestiegen und losgefahren, obwohl die Ampel rot zeigte, gab der Polizist zu Protokoll.