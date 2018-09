Mit Säure-Anschlag auf Ex-Freundin gedroht: Bedingte Einweisung

Ein 30-jähriger Mann hatte im Juli 2017 seiner Ex-Freundin mit Säure, dem Erschlagen und dem Rollstuhl gedroht. Am Wiener Landesgericht wurde er zur Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.

Unter dem Einfluss einer paranoiden Schizophrenie hatte ein 30-Jähriger seiner Ex-Freundin gedroht, ihr Säure ins Gesicht zu schütten – war dabei aber nicht zurechnungsfähig. Er wurde am Freitag am Wiener Landesgericht zu einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Diese Maßnahme wurde unter zahlreichen Auflagen bedingt nachgesehen.