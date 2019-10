Mit Pistole: Jugendbande versuchte 18-Jährigen in Wien-Josefstadt auszurauben

Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr versuchten drei Jugendliche einen 18-Jährigen in der Wiener Josefstadt auszurauben. Das Opfer konnte flüchten und die Polizei verständigen.

Drei unbekannte Männer bedrohten am Donnerstagabend einen 18-Jährigen in der Albertgasse in Wien-Josefstadt mit einer Pistole und forderten die Herausgabe seines Handys und seiner Kopfhörer. Das Opfer lief davon und verständigte die Polizei.