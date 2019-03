Mit Küchenmesser auf Freund in NÖ eingestochen: 18-Jährige nach Tatrekonstruktion enthaftet

Nachdem eine 18-Jährige ihren Freund mit einem Küchenmesser zwei Mal in den Rücken gestochen haben soll, wurde die junge Frau nach der Tatrekonstruktion enthaftet.

Eine 18-Jährige, die im Jänner im Weinviertel ihrem Freund mit einem Küchenmesser zwei Mal in den Rücken gestochen haben soll, ist nach einer Tatrekonstruktion enthaftet worden. “Der Verdacht hat sich in Richtung absichtlich schwere Körperverletzung verlagert”, bestätigte Staatsanwalt Friedrich Köhl am Dienstag einen “Heute”-Bericht. Zuvor war wegen Mordversuchs gegen die Frau ermittelt worden.