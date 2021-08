Mit Kourtney: Travis Barker nach Flugzeugabsturz erstmals wieder geflogen

Laut Medienberichten is US-Schlagzeugstar Travis Barker erstmals seit seinem schweren Flugzeugabsturz im Jahr 2008 wieder geflogen. Der Blink-182-Drummer wurde laut "People.com" dabei von seiner Freundin Kourtney Kardashian begleitet.

Das Promi-Portal "TMZ.com" stellte Fotos ins Netz, die das Paar am Samstag mit einem Privatflugzeug in Los Angeles zeigen, das sie in den mexikanischen Ort Cabo San Lucas brachte.