Mit Kopf in Weidezaun verfangen: Polizisten befreien Ziege in NÖ

Eine Ziege namens "Lady" wurde im Bezirk Bruck an der Leitha dank tatkräftiger Polizisten aus einer misslichen Lage befreit. Sie hatte sich mit dem Kopf in einem Weidezaun verfangen.

Eine Spaziergängerin meldete am Dienstagvormittag auf der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha), dass sich eine Ziege mit dem Kopf in einem Weidezaun auf einem Grundstück in Bruck an der Leitha verfangen habe und sich nicht selbständig befreien könne.