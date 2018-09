Mit Gedicht zum gratis Kaffee: Wiener Kaffeerösterei startet Freundschafts-Initiative

Die meisten von uns starten den Tag mit einer Tasse Kaffee. Am Weltkaffeetag haben nun alle die Möglichkeit, einen gratis Kaffee zu erhalten. Was Sie allerdings dafür tun müssen, erfahren Sie hier.

Am 1. Oktober findet der Weltkaffeetag statt. In mehr als 25 Ländern, wird das Getränk gefeiert. Dieser Tag bietet allen auch die Gelegenheit, Freunschaften bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu pflegen. Somit ruft auch der Wiener-Kaffeeröster Julius Meinl mit seiner jährlichen Meet With A Poem-Initiative die Menschen auf, mehr Offline-Zeit in diese zu investieren.

Meet With a Poem-Initiative stellt Freundschaften in den Mittelpunkt Es soll Menschen vom täglichen Stress und dem Smartphone, sowie der Online-Kommunikation wegholen, um bewusst Zeit mit Freunden einzuplanen. Julius Meinls Ansatz ermutigt Menschen, sich auf eine Tasse Tee oder Kaffee für eine poetische Auszeit zu treffen und der Poesie und Kreativität wieder einen Platz im Leben zu einzuräumen.

Gedicht über Freundschaft ermöglicht gratis Kaffee bei Julius Meinl Die Idee ist einfach: Am Weltkaffeetag können diejenigen, die ihre Freundschaft offline nehmen und sich in Kaffeehäusern treffen, an Julius Meinl-Standorten einen 2-für-1-Kaffee bestellen, wenn sie im Gegenzug dafür in einer Geschichte oder einem Gedicht schreiben, wie sie sich kennen gelernt haben. Die Verbraucher werden dazu aufgerufen, ein Foto ihres Gedichtes auf Social Media zu teilen, damit ihr Gedicht in ein Lied verwandelt werden kann.

Julius Meinls globaler Botschafter, erfolgreicher Singer-Songwriter und Kaffeeliebhaber JP Cooper merkt an: “Es ist kein Geheimnis, dass soziale Medien uns ein falsches Gefühl der Verbundenheit vermitteln und uns ermutigen, in halben Sätzen und Emoticons zu kommunizieren.” Alle weiteren Informationen zu dieser Aktion finden Sie hier sowie in den Social Media unter #MeetWithAPoem #PoetryForChange.