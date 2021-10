Mit Galgen-Attrappe vor Parlament: Mann verhaftet

Weil ein Mann vor dem Parlament in London mit einer Galgen-Attrappe demonstrierte, wurde er von der Polizei festgenommen. Der Festgenommene war teil einer Demo gegen Corona-Impfungen.

Nachdem er mit einer Galgen-Attrappe vor dem Parlament in London demonstrierte, ist ein Mann von der Polizei festgenommen worden. Das bestätigte die Metropolitan Police auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Mann sei Teil einer Gruppe gewesen, die gegen Corona - Impfungen protestierte, hieß es weiter. Grund für die Festnahme des Demonstranten sei die Störung öffentlicher Ordnung gewesen.

Abgeordneter sei als Verräter beschimpft und bedroht worden

Tödlicher Angriff auf Tory-Abgeordneten David Amess

In Großbritannien ist nach dem tödlichen Angriff auf den Tory-Abgeordneten David Amess in der vergangenen Woche eine Debatte über die Sicherheit von Parlamentariern entbrannt. Amess war am Freitag von einem Mann während einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis in der südostenglischen Grafschaft Essex erstochen worden.