Mit einem Fahrrad-Kurier durch den Wiener Großstadt-Dschungel

Sigi Maierhofer ist Fahrrad-Kurier in Wien. Mit VIENNA.at hat er über seine lustigsten Erlebnisse, Radfahren bei Hitze und Kälte und das Fahrradnetz in Wien gesprochen.

"Die Job-Discription ist ganz einfach: Sachen von A nach B bringen", so fasst Sigi Maierhofer seine Arbeit als Fahrrad-Kurier in Wien zusammen. Von A nach B zu kommen kann mit den Päckchen im Rucksack auf befahrenen Straßen aber zur Challenge werden.

Fahrrad-Kurier bei jedem Wetter in Wien unterwegs

Sigi ist für das Unternehmen "Spinning Circle" bei jedem Wetter in ganz Wien unterwegs. Um in Wien Fahrrad-Kurier zu werden, reicht es aber nicht, gut und gerne Fahrrad zu fahren. Einerseits sollte man sich orientieren können und auch gut planen, auf welchen Strecken, welche Pakete abgegeben werden können und sollen. Außerdem müssen die Lieferungen in ein bis zwei Stunden erfolgen, deshalb wendet man sich auch das Unternehmen.

Sigi Maierhofer ist bei der Arbeit immer mit dem Rennrad unterwegs. Zumeist werden Dokumente durch die Gegend gefahren, ob er gefährliche oder gar wertvolle Lieferung dabei hat, weiß Sigi dabei meistens nicht. Während man bei einer Pizzalieferung mit Trinkgeld rechnen kann, steigt man dabei als Kurier schlechter aus.

Fahrrad fahren in Wien: Umgang unter Verkehrsteilnehmern

"Mit dem Fahrrad bist du kein Verkehrsteilnehmer, du bist ein Hindernis", so Maierhofer. Es kann schon einmal vorkommen, dass er in Einbahnen überholt wird, obwohl selbst er das Tempolimit etwas überschreitet. Auch von anderen Verkehrsteilnehmern wird er immer mal wieder geschnitten, "aber alle haben einen Stress". Das Fahrradnetz in Wien würde laut Sigi Maierhofer aber immer besser werden. Gute und schlechte Fahrradwege gebe es aber überall noch in Wien zu finden. Während sich Wien-Döbling nicht gerade von der Fahrrad-freundlichsten Seite zeigt, sieht es hingegen in Wien-Favoriten gleich besser aus.

Neue Folge von "Heast, OIDA!" online

Was Sigi bereits an lustigen Momenten bei seiner Arbeit erlebt hat, wie es ihm beim Fahren in der Hitze geht und wie er sich als Fahrradfahrer in Wien füllt, könnt ihr in der aktuellen Folge von "Heast, OIDA!" nachhören.