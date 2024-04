Mit dieser Mitgliedschaft will Österreich Infektionen und Pandemien besser bekämpfen

Im Nationalrat ist am Mittwoch der Beitritt Österreichs zum Internationalen Impfstoffinstitut beschlossen worden. Durch die Teilnahme erhofft man sich einen Vorteil bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und zukünftigen Pandemien.

Österreich tritt Internationalem Impfstoffinstitut bei

FPÖ-Kritik an Kosten für Mitgliedschaft

Die Freiheitlichen kritisierten die anfallenden Kosten für die Mitgliedschaft und durch den Amtssitz des Instituts in Österreich. Österreichs jährlicher Mitgliedsbeitrag an das Institut beträgt laut Regierung voraussichtlich rund 800.000 Euro. Als "besorgniserregend" kritisierte Dagmar Belakowitsch (FPÖ) zudem, dass sich auch Unternehmen ́und Stiftungen an dem Institut beteiligen könnten und somit die Pharmaindustrie "einen gewissen Einfluss" darauf bekämen. Ihr Parteikollege Gerald Hauser warf der Regierung vor, die Bevölkerung in der Pandemie "in Angst und Schrecken" versetzt zu haben.