Mit der Jahreskarte der Wiener Linien gratis ins mumok und die Albertina

Besitzer der Öffi-Jahreskarte der Wiener Linien können im April gratis ins mumok und in die Albertina. Mehr zur Aktion lesen Sie hier.

In Wien sind bereits über 822.000 Menschen mit einer Jahreskarte der Wiener Linien unterwegs. Im April kommen Kulturliebhaber auf ihre Kosten: Am 13. April wird die Öffi-Jahreskarte zum Gratis-Ticket für das mumok, am 27. April ist der Eintritt in die Albertina für JahreskartenkundInnen frei.