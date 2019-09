Mit der App "getsby" nie mehr auf den Kellner warten

Mit der App "getsby" können Gäste in über 100 Lokalen ihre Speisen und Getränke ganz einfach per App bestellen und auch bezahlen. So gehören lange Wartezeiten der Vergangenheit an.

Jeder kennt es: Alle Gäste kommen in den Mittagspausen zur gleichen Zeit ins Lokal, wollen bestellen und daher kommt es unausweichlich zu Wartezeiten. In den Zeiten, in denen sie lange auf das Bestellen und Bezahlen gewartet haben, längst aber wieder im Büro sein wollten, kam Petar Iliev, Lukas Wittich und Michael Platzer die Idee, dagegen etwas zu unternehmen.

Das führte im August 2018 zur Gründung des Start-ups "getsby". Eine App, die es möglich macht, nicht mehr auf den Kellner warten zu müssen. Seit Jänner 2019 ist die gleichnamige App im Vollbetrieb. Mit der getsby App für Android und iOS können Restaurantgäste den Bestell- und Bezahlvorgang über das Smartphone abwickeln und so ihre Wartezeit verkürzen.

Über 100 Gastronomiebetriebe sind bereits "getsby"-Partner

„Wir haben getsby in Wien entwickelt und auf den Markt gebracht. Nun haben wir bereits über 100 Gastronomiebetriebe als Partner, tausende an Usern und haben nun damit gestartet, unser Angebot in Österreich und Deutschland auszuweiten. Und das funktioniert sehr gut“, freut sich Petar Iliev, Founder und CEO bei getsby.

„Die getsby App wird in Restaurants, Take Away-Betrieben und in Stadien, bei Events und Konzerten eingesetzt und ist kostenlos erhältlich. Wichtig war es für uns, dass die ganze technische Entwicklung im Haus umgesetzt wird, damit wir so die hundertprozentige Kontrolle über alle Prozesse behalten“, so Founder und CTO Lukas Wittich.

„Wir haben eine sehr aktive Community und bekommen viel Feedback von unseren Usern. So können wir unser Angebot ständig erweitern und verbessern und erhalten aber auch Lokalvorschläge von unseren Usern. Das führt dazu, dass wir mit diesen Kontakt aufnehmen und so auch neue Gastronomiepartner gewinnen können”, so Founder und CPO Michael Platzer.

Bestellen und bezahlen ohne Kellner: So funktioniert "getsby"

Bestellen und Bezahlen ist mit der App "getsby" in einem Schritt möglich. Dazu muss man sich nur die App downloaden. Und dann im Lokal an einem Tisch Platz nehmen, das Smartphone zücken, die Tischnummer, die mittels QR-Code auf Ausstellern zu finden ist, einscannen und einfach seine Speisen und Getränke per App bestellen. Dadurch wissen die Servicekräfte, wohin sie die Bestellung bringen sollen.

Und der ganz besondere Clou: Über die getsby App und der darin hinterlegten Kreditkarte wird gleich direkt mit der Bestellung bezahlt. So geht alles echt schnell. Denn der Gast kann nachdem er fertig gegessen und getrunken hat, einfach aufstehen und gehen. Und eine spezielle Trinkgeldfunktion gibt es in der App auch.

getsby gibt es aber auch zum Abholen. In diesem Fall zeigt die App nach der Bestellung einen Abholcode und eine Zeitangabe, wann das Essen abholbereit ist. Dieses kann man dann holen und gemütlich zu sich nehmen. Bezahlt wird ebenso direkt über die getsby App und das geschieht auch gleich direkt mit der Bestellung. Alle Lokale findet man über die getsby App.