Mit dem FlixBus um 13,90 Euro quer durch Europa: HOFER verkauft Tickets

Der Sommerurlaub ist schon ein paar Wochen her, bis zum Winterurlaub dauert es noch. Für spontane Urlauber verkauft HOFER ab Donnerstag FlixBus Europa-Tickets um 13,90 Euro.

Mit dem FlixBus quer durch Europa

Wer spontan günstig auf Urlaub fahren möchte, für den bieten HOFER und Flixbus nun Reisen in ganz Europa an. Die Tickets sind von 11. bis 18. Oktober an allen HOFER-Kassen erhältlich. Buchbar sind die Reisen im Zeitraum von 5. November bis zum 18. Dezember. Zwischen Städtetrip, Tagesausflug oder Kurzurlaub ist alles dabei. In diesem Fall sogar mit einem eigenem Chauffeur. Zur Verfügung stehen 300.000 Verbindungen pro Tag. Hotels kann ebenfalls unter hofer-reisen.at/flixbus finden.