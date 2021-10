"Mit Behinderung wirst du nicht gebraucht": Kritik an Werbeplakaten in Wien

Seit einiger Zeit sind unter anderem auch in Wien Werbeplakate mit dem Slogan "Mit einer Behinderung wirst du NICHT gebraucht" zu sehen. Behindertenorganisationen zeigten sich am Montag erbost.

So sprach das Beratungszentrum "Bizeps" von einer "kalkuliert widerlichen Provokation". Es gebe bereits Rückmeldungen von erbosten Menschen, hieß es.

Kritik an Werbekampagne in Wien

Bizeps-Vertreter Martin Ladstätter berichtete: "Angeblich sollen diese Werbeplakate noch bis 21. Oktober hängen und dann 'aufgelöst' werden." Doch der Schaden, so warnte er, könnte bereits angerichtet worden sein: "Das, was Menschen ohnehin schon denken, wird bestätigt und brennt sich durch täglichen Sichtkontakt weiter ein. Keine Wendung kann so stark sein, um diese Aussagen zu neutralisieren."