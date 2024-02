Mit Axt und Messer auf Bekannten losgegangen: Polizei fahndet nach 43-Jährigem

Ein Grazer hat am Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf einen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Seitdem befindet sich der 43-Jährige auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizisten der Inspektion Andritz wurden am 23. Februar gegen 22.00 Uhr in die Schönbrunngasse in Graz gerufen. Die Frau des Opfers hatte via Polizeinotruf die Einsatzkräfte verständigt.