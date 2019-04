Mit 99 km/h durch das Ortsgebiet in NÖ: Anzeige

Ein 25-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag mit 99 km/h durch ein Ortsgebiet. Er habe nicht auf den Tacho geschaut.

Ein ungarischer Fahrzeuglenker ist am Mittwochnachmittag im Ortsgebiet von Reichental in der Gemeinde Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit 99 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h geblitzt worden. Der 25-Jährige gab danach an, nicht auf den Tacho geschaut zu haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt angezeigt. Insgesamt wurden von den Beamten 20 Organstrafverfügungen wegen Übertretungen nach dem Verkehrsrecht ausgestellt. Die Schwerpunktaktion dauerte rund zwei Stunden.