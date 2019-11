Mit 214 km/h in 50er-Zone: 29-Jähriger flüchtet mit Rekordgeschwindigkeit

Donnerstagnacht wurden Polizisten auf einen getunten BMW auf der A23 aufmerksam. Anstatt anzuhalten, ergriff der Pkw-Lenker die Flucht - mit einer Rekordgeschwindigkeit.

Lenker brauste mit 214km/h durch Wien

Dort bog er schließlich in die Wehlistraße ein und setzte seine Flucht in Richtung stadtauswärts fort. Der 29-Jährige war dabei mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und missachtet rote Ampeln und Schutzwege. Die höchste gemessene Geschwindigkeit der nachfahrenden Streifenbesatzung betrug 214 km/h - und das in der 50er Zone. Auf der Hafenzufahrtsstraße gab der 29-jährige Lenker schließlich auf und hielt an.