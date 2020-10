Mit 180 km/h durch 70er-Zone gerast: Biker angezeigt

Weil er zu Saisonschluss noch einmal die Leistung seines Bikes "ausprobieren" wollte, ignorierte ein 35-Jähriger am Samstag im Bezirk Wiener Neustadt Land jegliche Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Polizisten haben am Samstag in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt Land) einen Motorrad-Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige fuhr mit 180 km/h durch eine Tempo-70-Zone auf der B21 im Bereich des Rohrer Sattel Richtung Kalte Kuchl. Dabei geriet er in eine Geschwindigkeitsmessung, berichtete die Polizei am Sonntag.