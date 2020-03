Mit 140 durch Wien-Favoriten: Raser ist Probeführerschein los

Ein 21-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten unterwegs, wo er mehrere Verkehrsregeln missachtete und mit 140 km/h auf der Wienerbergstraße fuhr. Die Polizei nahm dem jungen Lenker seinen Probeführerschein ab.

Wiener Polizeibeamte sind in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten im Bereich des Alten Landgutes auf einen PKW aufmerksam geworden, der auf der Grenzackerstraße in Richtung Triester Straße fuhr. Dabei konnten von den Beamten zahlreiche Missachtungen der Verkehrsregeln wahrgenommen werden. Anschließend bog der Lenker von der Triester Straße nach rechts in die Wienerbergstraße ein, wo eine Geschwindigkeit von 140 km/h gemessen wurde. Bei einer Anhaltung stellte sich heraus, dass der 21-jährige nur einen Probeführerschein besaßr handelt. Dem jungen Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.