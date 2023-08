Mit 115 km/h durch Karlstift gerast: Jetzt ist der Führerschein weg

Ihren Führerschein musste eine Pkw-Lenkerin am Montag abgeben, nachdem sie mit 115 km/h durch die Ortschaft Karlstift in NÖ bretterte.

Eine Linzerin ist am Montagnachmittag durch Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) gerast. Die Autolenkerin wurde auf der B38 in der Ortschaft Karlstift mit 115 anstatt der erlaubten 50 km/h gemessen, teilte die niederösterreichische Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.