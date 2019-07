Mit 1.000 Liter Urin gefüllte Tanks stürzten auf Arbeiter: Schwer verletzt

Am Montag sind auf einem Festivalgelände in Eggendorf zwei Urintanks umgekippt. Die Behälter waren mit je rund 1.000 Liter Harn befüllt und stürzten auf einen 25-jährigen Arbeiter.

Bei Abbautätigkeiten auf einem Festivalgelände in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sind am Montag zwei auf einem Stapler platzierte Urintanks umgekippt. Die mit je rund 1.000 Liter Harn gefüllten Behälter stürzten laut Polizei auf einen 25-jährigen Arbeiter. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien transportiert.