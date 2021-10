Misstrauensantrag gegen Blümel laut Leichtfried sehr wahrscheinlich

Keine Zufriedenheit bei der SPÖ mit Blick auf die Regierungsumbildung. Dort hat man in der Nationalrat-Sondersitzung am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor.

Blümel erhält "Dringliche Anfrage"

Schon fix ist eine "Dringliche Anfrage" und die wird sich an den Finanzminister am Tag vor dessen Budgetrede richten: "Er ist jetzt der oberste Vertreter des System Kurz in der Regierung, der engste politische Vertraute von Kurz. Und sein Ministerium war auch Schauplatz der mutmaßlichen Korruption."