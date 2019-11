"Missstände": Scharfe Kritik von Info-Redakteure des ORF 1

Die ORF 1-Inforedaktion sieht "die journalistische Freiheit und Qualität der Infosendung in Gefahr". Die Redakteure haben sich mit einer Petition an das Channel-Management, den Chefredakteur und den Generaldirektor gewandt.

Die Redakteure der ORF 1-Inforedaktion sehen "die journalistische Freiheit und Qualität der Infosendungen in Gefahr". Das schreiben sie in einer Petition an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Channelmanagerin Lisa Totzauer und Chefredakteur Wolfgang Geier. Anlass sei, dass dem stellvertretenden Chefredakteur Thomas Faustmann eine "Job Rotation" nahegelegt worden sei.

"Missstände": Scharfe Kritik der Redakteure



Dies würde von vielen Redakteuren "in Anbetracht der aktuellen Situation als Versetzung wahrgenommen", heißt es in dem Schreiben, das der APA vorliegt. Darin kritisiert die Redakteursversammlung, die am 28. November zusammentrat, dass journalistisch betrachtet bei ORF 1 einiges schief laufe. Man habe den Eindruck, "dass einige wenige Führungskräfte darüber entscheiden, was und wie berichtet wird". Das widerspreche dem Redakteursstatut ebenso wie den gesetzlichen Verpflichtungen des ORF gegenüber seinem Publikum. Die Kürzung des "Magazin 1" als "Hauptinformationssendung" kritisieren die Redakteurinnen und Redakteure scharf. Zudem werde die Sendung "in ein Unterhaltungsformat umgewandelt". Außerdem werde man von den Führungskräften aufgefordert, "die Ansprüche herunterzuschrauben".