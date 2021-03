Misshandlungsvorwürfe gegen Justizwachebeamten: Strafverfahren eingestellt

Einem Wiener Justizwachebeamten wurde vorgeworfen, Insassen der Justizanstalt Mittersteg misshandelt zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt, die Vorwürfe haben sich nicht erhärtet.

Beamten wurde Tätlichkeiten gegenüber Insassen unterstellt

Dem in der Justizanstalt (JA) Mittersteig tätigen Beamten - dort sind vorwiegend zurechnungsfähige, aber geistig abnorme Rechtsbrecher im Maßnahmenvollzug untergebracht - waren Tätlichkeiten gegen insgesamt fünf Insassen angekreidet worden. In zwei Fällen ließ sich nicht klären, ob der Verdächtige überhaupt einen Bezug zu den behaupteten Übergriffen - einerseits handelte es sich um mehrere Faustschläge, im zweiten Fall um ein Zudrücken des Halses - hatte.

Im dritten Fall ging es um eine Auseinandersetzung mit einem Insassen, dem der Beamte den Arm auf den Rücken gedreht haben soll, ehe er den Mann in eine Absonderungszelle verfrachtete. Diesbezüglich war der Verdacht in Richtung einer Körperverletzung "in der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nicht erweislich", hielt die St. Pöltner Anklagebehörde in ihrem Einstellungsbeschluss fest.