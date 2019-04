Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer in NÖ: Ermittlungen

Das Landesgericht Korneuburg hat erneute Ermittlungen im Fall um einen Pfarrer, der in den 90er Jahren eine Minderjährige missbraucht haben soll, angeordnet.

Im Fall um einen Pfarrer, der in den 1990er-Jahren in Niederösterreich eine Minderjährige missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Ermittlungen wieder aufgenommen. Ein Dreier-Senat des Landesgerichts Korneuburg gab dem Fortführungsantrag des Opfers statt, bestätigte Friedrich Köhl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Donnerstag einen Bericht der Tageszeitung “Kurier”.