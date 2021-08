Missbrauchsverdacht: U-Haft für Mann in Wr. Neustadt

Ein Mann befindet sich aufgrund des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Kindern in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Die Festnahme erfolgte vergangenen Donnerstag, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Bauer, auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht (Donnerstag-Ausgabe). "Das Ermittlungsverfahren läuft wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und anderer Delikte", sagte Bauer.

Staatsanwaltschaft gab keine weiteren Infos zu Vorwürfen preis

Ein dringender Tatverdacht besteht in Bezug auf ein mutmaßliches Opfer im Alter von sechs Jahren. Weitere Details zum Verdächtigen und zu den Vorwürfen gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Der Sanitäter und Perchtendarsteller soll sich laut "Kurier" als ziviler Kripo-Beamter ausgegeben und so das Vertrauen einer Familie aus dem Raum Wiener Neustadt erschlichen haben. Beim Aufpassen auf den Sechsjährigen soll es dem Bericht zufolge in der Wohnung des Mannes zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen sein. Das Kind soll sich einer Verwandten anvertraut haben, daraufhin wurde Anzeige erstattet.

Hausdurchsuchung erfolgt

Bei der Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Verdächtigen wurden laut "Kurier" Kameras sichergestellt, auch Datenträger sollen ausgewertet werden. Weil sich der Mann zudem bei karitativen Aktionen für Kinder engagiert haben soll, laufen dem Bericht zufolge in diesem Umfeld ebenfalls Ermittlungen.