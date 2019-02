Missbrauchsfälle in Kirchen: Auch Kardinal Schönborn war Opfer

Kardinal Christoph Schönborn berichtete, in seiner Jugend selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs gewesen zu sein. Gleichzeitig kritisierte er die vorherrschenden Strukturen der Kirche.

Kardinal Christoph Schönborn hinterfragt in der aktuellen Missbrauchsdebatte die kirchlichen Strukturen und betont die Gefahr, dass sich ein Pfarrer vermeintlich mehr leisten dürfe als andere. Gleichzeitig berichtet er in einer Dokumentation des “Bayerischen Rundfunks”, selbst Opfer eines Übergriffs gewesen zu sein. Konkret spricht der Wiener Erzbischof von einem Pfarrer, der in seiner Jugend versucht habe, ihn zu küssen. Auch habe er abfällige Sprüche gegenüber Nonnen vernommen.