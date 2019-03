"Mir kehren zamm": Anmeldestart für den Frühlingsputz der Stadt Wien

Gemeinsam mit der MA 48 ruft die Stadt Wien unter dem Motto "Mir kehren zamm" wieder zum traditionellen Frühjahrsputz auf. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

“Mir kehren zamm” – so das heurige Motto des schon traditionellen Frühjahrsputzes der Stadt Wien: Vom 25. April bis zum 9. Mai können wieder alle gemeinsam mit den Putzprofis der Stadt Wien ihre Besen schwingen und ihr Grätzl oder einen Park in der Nähe reinigen.

“Die Aktion geht heuer schon zum 14. Mal über die Bühne. Wir wollen damit Bewusstsein für die Sauberkeit in der Stadt schaffen. Was man einmal selber geputzt hat, darauf passt man künftig besser auf”, erklärt Umweltstadträtin Ulli Sima die Aktion.

“Wer einmal selber versucht, Tschickstummel aus dem Gras herauszubekommen, wird erkennen, wie mühsam das ist und das nächste Mal einen Mistkübel mit Aschenrohr verwenden”, so Sima. “Wir wollen vor allem auch Kinder und Jugendliche sensibilisieren, ihren Müll nicht einfach wegzuschmeißen, sondern ordnungsgemäß zu entsorgen. Ausreden gibt es wahrlich keine, haben wir doch 25.000 Mistkübeln in der ganzen Stadt.”

Seit 2006 beteiligen sich am gemeinsamen Putzen Kindergärten, Schulen, Vereine und viele Einzelpersonen: In den letzten Jahren waren es durchschnittlich 17.000 Menschen, die aktiv mitgemacht haben. Auch viele Bezirke machen an den Aktionen mit und organisieren Putztermine.

Anmeldung per Telefon oder online möglich

Los geht’s am 25. April, dann wird in den nächsten zwei Wochen in ganz Wien auf Hochtouren geputzt. Neben vielen Bezirksaktionen ist auch eine Reinigungsaktion unter Wasser fixiert, am 27. April reinigen Taucher die Neue Donau. In den letzten Jahren wurden dort Fahrräder, Plastikflaschen, Sessel und sonstige Dinge heraufgetaucht, die definitiv nichts im Wasser verloren haben.