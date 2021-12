Minusgrade erschwerten Löscharbeiten bei Brand im Waldviertel

In der Nacht auf Mittwoch stand der Dachstuhl einer Werkstatt im Bezirk Waidhofen/Thaya in Flammen. 90 Feuerwehrleute bekämpften den Brand, was sich aufgrund der eisigen Temperaturen schwierig gestaltete.

In Vitis (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel ist in der Nacht auf Mittwoch der Dachstuhl einer Werkstatt in Flammen gestanden. 90 Feuerwehrleute waren nach Angaben des Bezirkskommandos an Ort und Stelle. Der Einsatz gestaltete sich bei Minusgraden schwierig. Löschwasser gefror rasch, am Boden bildeten sich Eisflächen. Ein Helfer rutschte darauf aus. Der Verletzte wurde per Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht.