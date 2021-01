MINT und Digitalisierung: 340 zusätzliche FH-Studienplätze ab 2022

Mit dem Studienjahr 2022/23 finanziert das Bildungsministerium an den Fachhochschulen (FH) 340 neue Studienanfängerplätze für MINT (Mathe, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft, Technik) und Digitalisierung.

Bevorzugt werden dabei Studienplätze in den Feldern Industrie 4.0, Informationstechnik, Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Cyber Security und E-Government, heißt es in einem Ministerratsvortrag, der am Mittwoch beschlossen werden soll.