"Minnie Maus"-Stimme Russi Taylor ist verstorben

Russi Tayler war jahrelang die Synchronsprecherin für Minnie Maus. Sie verstarb vergangene Woche im Alter von 75 Jahren in den USA.

Die US-amerikanische Synchronsprecherin Russi Taylor, die unter anderem Walt Disneys Zeichentrickfigur Minnie Maus ihre Stimme lieh, ist tot. Sie starb bereits am Mittwoch in Glendale im US-Staat Kalifornien im Alter von 75 Jahren, wie die Walt Disney Company am Samstag (Ortszeit) bestätigte.