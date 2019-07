Ministerrat verabschiedet sich in die Sommerpause

Am Mittwoch hatte die Regierung ihren letzten regulären Ministerrat vor der Sommerpause absolviert.

Beschlossen wurde dabei unter anderem ein leicht adaptierter Personalplan für den Bund, der aber nur minimale Verschiebungen bringt. Allzu lang wird die Sitzungspause aber nicht dauern, denn schon am 31. Juli kommt die Regierung zu ihrem jährlichen Sommerministerrat zusammen.

Beschlossen haben Kanzlerin Brigitte Bierlein und ihre Minister am Mittwoch unter anderem die Wiederbestellung von Walter Rothensteiner als Mitglied im Generalrat der Nationalbank. Rothensteiner ist Generalanwalt des Raiffeisenverbandes, also der oberste Funktionär der Banken- und Agrargenossenschaft. Seine Funktion im Generalrat der Nationalbank wird per 1. August um fünf Jahre verlängert.