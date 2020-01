Ministerrat nimmt Pflege und Polizei in Angriff

Im Wintersemester 2020/21 soll in Österreich eine neue Oberschul-Ausbildung für Pflegefachkräfte starten. Zudem steht eine Personalaufstockung bei der Polizei auf dem Plan.

Oberschule für den Pflegebereich

Der Schulversuch im Pflegebereich werde mit dem heutigen Mittwoch in den Bildungsdirektionen ausgeschrieben, sagte Faßmann. Man habe bereits interessierte Schulen in Aussicht, betonte er. Vorgesehen ist, dass der Schulversuch schon im September startet. Er soll Interessenten ab 15 Jahren offen stehen und mit Matura abschließen. In diesem Schulversuch sollen 100 bis 150 Personen an mehreren Standorten in Österreich einbezogen werden, nach einem Jahr soll er evaluiert werden.