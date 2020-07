Ministerin Raab startet "Dokumentationsstelle für politischen Islam" im Juli

Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH gibt ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab Details zur neuen Dokumentationsstelle für politischen Islam bekannt.

An der Spitze wird eine Frau stehen. Raab: "Ich will, dass diese Stelle eine Frau leitet, da wir stark gegen patriarchale Strukturen ankämpfen." Ein Name steht noch nicht fest, doch habe sie "viele Frauen mit toller Expertise in diesem Bereich".