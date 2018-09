Ministerin Elisabeth Köstinger spricht sich für Karenzregelung für Politiker aus

Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kehrte aus der Baby-Pause zurück und wünscht sich auch eine Karenzregelung für Politikerinnen und Politiker.

Abgeordnete sollen Baby in Plenarsaal mitnehmen dürfen

In Köstingers Fall geht deren Lebensgefährte ab September in Karenz. Die Ministerin sprach sich zudem dafür aus, dass Abgeordnete ihr Baby in den Plenarsaal mitnehmen dürfen: “Ich habe selbst oft erlebt, dass bei der Suche nach Kandidaten für Funktionen oder vor Wahlen vor allem junge Frauen gesagt haben: ‘Politik und Kinderkriegen, das ist doch unvereinbar’. Mein Zugang ist ein anderer.”